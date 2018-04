Ronaldo promete 'medidas legais' após ser fotografado dentro de casa

O ex-atacante Ronaldo não escondeu seu desapontamento com as fotos publicadas pela imprensa na manhã desta sexta-feira. Nelas, o atacante aparece fumando cigarro e ingerindo bebidas alcoólicas durante um jantar promovido por ele em sua casa na noite da última quinta.

"Sempre respeitei os fotógrafos e sempre tentei ajudar! Só que dessa vez passaram do limite! Subir no muro e tirar foto dentro de casa... Tomarei as medidas legais...", escreveu o jogador em sua página no Twitter.

Além de Ronaldo, o lateral-esquerdo Roberto Carlos, seu ex-companheiro de Corinthians, foi fotografado na mesma situação na casa do ex-atacante. O evento promovido pelo Fenômeno foi realizado para homenagear o lutador Anderson Silva, campeão mundial dos pesos médios do UFC - evento de MMA (sigla em inglês para artes marciais misturadas). A carreira do lutador é gerenciada pela 9ine, empresa de marketing esportivo da qual o Fenômeno é sócio.

O maior artilheiro da história das Copas do Mundo anunciou a sua aposentadoria do futebol, após 18 anos de carreira, na última segunda-feira. Já Roberto Carlos acertou sua transferência para o Anzhi Makhachkala, da Rússia, mas ainda não deixou o Brasil.

