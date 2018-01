Ronaldo promete reação do Real A inesperada derrota que o Real Madrid sofreu domingo diante do Osasuna pelo Campeonato Espanhol ainda repercute, mas Ronaldo garante que o time não vai nem se lembrar disso na quarta-feira, quando disputará um jogo decisivo pela Liga dos Campeões, em casa, contra o Borussia Dortmund. ?O tropeço que tivemos em Pamplona não vai afetar o nosso rendimento no jogo de quarta. Vamos atacar desde o início e não podemos pensar em outro resultado que não seja a vitória?, disse o atacante brasileiro. A situação do Real Madrid no grupo C da Liga dos Campeões é delicada. Tem um ponto em dois jogos e divide a lanterna com o Lokomotiv Moscou, com quem empatou no Santiago Bernabeu na primeira rodada ? na outra partida, perdeu para o Milan fora de casa. O Borussia tem três pontos e a equipe italiana lidera com seis. Os dois próximos jogos do Real serão contra a equipe alemã ? o encontro válido pelo segundo turno será terça-feira, em Dortmund. ?Nos últimos anos, pude ver que o Real Madrid sempre cresce nos momentos difíceis, principalmente na Liga dos Campeões. Tenho certeza de que vamos reagir?, disse Ronaldo. Mas se o Real Madrid espera encontrar um adversário encolhido, poderá ter uma surpresa. O técnico Matthias Sammer está doutrinando seus jogadores para jogarem de igual para igual contra o ?Dream Team? espanhol. ?O Real Madrid tem grandes jogadores, mas não podemos respeitá-los ao ponto de ficarmos paralisados de medo. Se tivermos a atitude correta, poderemos ganhar os três pontos no Santiago Bernabeu?, afirmou Sammer. Para ajudar, o time alemão jogará completo.