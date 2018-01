Ronaldo promete recuperação rápida Logo depois de ter sido vetado pelos médicos do Real Madrid para o jogo desta quarta-feira, Ronaldo tratou de tranquilizar os torcedores da equipe espanhola e garantiu que sua leve contusão muscular na perna esquerda não o afastará muito tempo dos gramados. ?Dentro de dois dias volto a treinar com o time?, avisou o atacante brasileiro. Agora, como não poderá enfrentar o Genk, da Bélgica, nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões da Europa, a estréia de Ronaldo no Real está indefinida. O próximo jogo da equipe é contra o Valladolid, sábado, mas o brasileiro talvez não tenha condições físicas até lá. Depois, o Real enfrentará o AEK, em Atenas, na Grécia, no dia 2 de outubro, novamente pela Liga dos Campeões. Mas sua estréia pode ficar para dia 6, quando o time de Madrid joga em casa, contra o Alavés, o que seria perfeito para que a torcida possa acompanhar de perto a primeira partida de Ronaldo no clube. Ronaldo sentiu a contusão no treino de segunda-feira. Ele estavam fazendo alguns exercícios com os companheiros e deixou o campo depois de dar um chute com a perna esquerda. ?Foi só uma sobrecarga no músculo?, revelou o artilheiro da última Copa do Mundo. ?Infelizmente, não vou poder jogar amanhã, mas não há problema. Logo estarei pronto para jogar.?