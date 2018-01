Ronaldo promete só vitórias na Liga Ronaldo desencantou na Copa dos Campeões no momento mais importante para o Real Madrid. O time não ganhava na competição há seis partidas - por coincidência, desde que ele estreou - e entrou em campo nesta quarta-feira como lanterna do Grupo C. ?Não peguei bem na bola e tive um pouco sorte, mas o importante é que o gol saiu e ganhamos três pontos muito importantes. O ponto forte do nosso time é a ambição de buscar a vitória em todas as partidas", afirmou o atacante autor do segundo gol da equipe espanhol na vitória, por 2 a 1, diante do Borussia Dortmund. Apesar de todos os prêmios e títulos que já ganhou em sua carreira, Ronaldo tem uma participação modesta na Copa dos Campeões. Antes de chegar ao Real, o atacante tinha disputado a competição apenas uma vez. Na temporada 98/99, pela Inter de Milão, jogou seis partidas e fez apenas um gol. Para o jogo de terça-feira em Dortmund, o Fenômeno garante que o time será corajoso. ?Não vamos nos conformar em jogar pelo empate. Como já disse, o Real Madrid joga sempre para ganhar. Não será um jogo fácil, mas podemos vencer." Sobre o jogo desta quarta-feira, Ronaldo fez elogios a dois companheiros: Zidane e Raúl. ?No lance do meu gol, Zidane esperou a hora certa para fazer o passe e levantou a cabeça para ver minha movimentação para me desmarcar. E Raúl mais uma vez mostrou que é muito importante para o time e marcou num momento decisivo, no final do primeiro tempo."