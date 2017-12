Ronaldo promete títulos na Ponte Aparentando muita tranqüilidade e demonstrando uma motivação incomum para quem tem 34 anos, o goleiro Ronaldo se apresentou à Ponte Preta, nesta quarta-feira, como o principal reforço do time para a temporada 2002. O ex-goleiro do Corinthians acredita que, com sua experiência, pode iniciar a melhor fase de sua carreira. "Tudo é questão de você estar bem e no lugar certo. Acho que na Ponte vou ter estas condições para trabalhar feliz", disse ele, sem deixar de lembrar o fato de que o clube contar com o apoio de uma torcida fanática e que "costuma jogar com o time". Mesmo sem sonhar, ele não deixou de prometer uma passagem brilhante com a camisa número 1 da Ponte. "Estou aqui para conquistar títulos. Não gosto de perder, porque fico três dias com o estômago revirado", comentou. O seu estado de espírito, com certeza, está relacionado ao momento pessoal que vive. A sua mulher Roberta está grávida, de cinco meses, e o futuro menino vai se chamar Lucas. "Vai nascer pontepretano", disse, empolgado. Com relação às condições de trabalho, ele acha que escolheu o lugar certo embora quase tenha acertado com o Guarani, maior rival da Ponte. "Tinha um acerto verbal, mas alguns itens não foram cumpridos e fui liberado para negociar com outros clubes." Na realidade, o Guarani não teve como cumprir o acordo financeiro com o jogador, que segundo o vice-presidente da Ponte, Marco Antonio Eberlin, "chega ao clube para disputar a camisa de titular". O namoro do clube com o goleiro seria antigo, desde 1998, quando a Ponte contratou Edinho, filho de Pelé. O treinador de goleiros, João Brigatti, acha que a experiência do novo contratado pode ser fundamental para o "amadurecimento" de outros goleiros do clube, como Alexandre Negri e Fábio. Por conta da má fase na temporada, três goleiros estão sendo negociados. Alexandre Favaro está indo para a Matonense ou América de São José do Rio Preto; Lauro estaria sendo emprestado ao União Barbarense, enquanto Adriano iria atuar no exterior, provavelmente no Japão. Ronaldo atuou durante 10 anos no Corinthians. Depois passou por uma verdadeira peregrinação, defendendo Fluminense, Portuguesa de Desportos, Cruzeiro, Internacional de Limeira e, recentemente, atuou no Gama de Brasília, onde participou de 26 dos 27 jogos disputados pelo time na Série A do Campeonato Brasileiro. O contrato de Ronaldo é de duração de um ano, com salário mensal de R$ 25 mil. Agora ele tem o compromisso de, pelo menos, honrar a camisa de ex-goleiros famosos que já passaram pelo clube, como Wilson Quiqueto, Valdir Peres, Sérgio e Carlos.