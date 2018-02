Ronaldo pronto para enfrentar Rivaldo O atacante Ronaldo, do Real Madrid, realizou testes físicos nesta manhã de quarta-feira e sua contusão no músculo da coxa esquerda já não preocupa mais o chefe dos serviços médicos do clube espanhol, Alfonso del Corral, que liberou o jogador brasileiro para enfrentar o Milan de Rivaldo, no Santiago Bernabéu, às 16h30, pela Liga dos Campeões, com transmissão da ESPN Internacional. Há possibilidades de Ronaldo iniciar a partida no banco de reservas e substituir Guti ou Portillo durante o confronto. O jogo é muito importante para o Real. Atual campeão da competição, o time espanhol está em segundo lugar no Grupo C com um ponto de vantagem sobre o Borussia Dortmund - que receberá o Lokomotiv Moscou. Se não vencer e o time alemão conseguir os três pontos, dependerá de uma combinação de resultados na última rodada para passar às quartas-de-final. O Real se garantirá hoje se vencer e o Borussia não ganhar. O Milan já tem o primeiro lugar garantido, porque ganhou os quatro jogos que disputou - todos por 1 a 0. A motivação do time na partida de hoje será complicar a vida do Real Madrid. O raciocínio no clube é um só: se o time espanhol for eliminado agora, será um adversário de peso a menos para lutar pelo título. O técnico Carlo Ancelotti garante que seu time vai jogar pela vitória, mas mesmo assim decidiu poupar alguns titulares. Gattuso, Inzaghi e Kaladze nem viajaram com a delegação e Dida, Nesta, Pirlo e Rui Costa ficarão no banco. Ele ainda está em dúvida se escalará Shevchenko - autor do gol na vitória por 1 a 0 no primeiro turno - ou Tomasson. Rivaldo está escalado. Desde que chegou à Europa, em junho de 96, ele jogou 15 vezes contra o Real Madrid. Tem seis vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Pelo La Coruña, teve um empate e uma derrota. No Barcelona, ganhou cinco, empatou quatro e perdeu três. Com a camisa do Milan, ganhou o único confronto disputado. Ele marcou cinco gols contra o Real, todos pelo Barcelona - três foram no Santiago Bernabéu e dois no Camp Nou. Redondo e Seedorf, que começarão jogando, reencontrarão o time pelo qual ganharam a Copa dos Campeões em 1998 - o volante argentino também foi campeão em 2000, quando foi eleito o melhor jogador da competição. "É uma grande alegria voltar ao Santiago Bernabéu, porque vivi ótimos momentos em Madri", disse Redondo. Pelo Grupo D, Juventus e La Coruña farão um jogo muito importante em Turim. Os dois times têm quatro pontos e dividem a segunda posição - o Manchester tem 12 e já garantiu o primeiro lugar. "Quem vencer estará praticamente classificado. E passar para as quartas-de-final da Copa dos Campeões significa muito dinheiro para o clube", disse o volante Mauro Silva. O brasileiro tem razão: ficar entre os oito melhores da Europa valerá um ganho extra de 10 milhões de euros para cada clube.