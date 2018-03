Ronaldo quase confirmado para pegar o Barça Recuperado de uma contratura na coxa esquerda, o atacante Ronaldo já iniciou atividades com bola no treino do Real Madrid, nesta segunda-feira, e está praticamente confirmado para o clássico contra o Barcelona, domingo, no estádio Santiago Bernabéu, válido pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol. O departamento médico do clube emitiu um comunicado dizendo que o brasileiro deve se reintegrar aos demais jogadores na quarta ou quinta-feira. ?Se não houver contratempos, achamos que ele jogará contra o Barcelona?.