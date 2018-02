Ronaldo quer acabar com trauma em Roma O atacante Ronaldo tem duas motivações no duelo do Real Madrid contra a Roma, nesta quarta-feira, na capital italiana: classificar sua equipe e acabar com o trauma de ter sofrido no Estádio Olímpico a contusão no joelho direito que quase liquidou sua carreira, dia 12 de abril de 2000. Naquele jogo, contra a Lazio, na primeira partida da final da Copa da Itália, o Fenômeno voltava depois da primeira cirurgia que o havia afastado por 144 dias. O brasileiro só voltaria a jogar depois de 512 dias de incerteza e oito meses depois voltou ao Olímpico, justamente contra a Lazio, na última rodada do Campeonato Italiano que a Internazionale vinha liderando. Mas a Inter perdeu por 4 a 2 a e a Juventus ficou com o título da temporada 2001-02. Foi a última partida de Ronaldo na Inter. Um problema físico impediu o Fenômeno de participar da primeira partida contra a Roma, vencida pelo Real Madrid por 3 a 0. Só a vitória classifica o Real no Grupo B e Ronaldo espera deixar sua marca. Mas a Roma, já eliminada, espera jogar água no chope do rival, mesmo atuando com o time reserva. Estão ausentes o capitão Totti, o artilheiro Montella e o veterano Panucci. "Não seremos uma vítima que vai ao sacrifício", prometeu o técnico Luigi Del Neri. O outro jogo da chave, na Alemanha, promete ser mais emocionante. Tanto o Bayer Leverkusen como o Dínamo de Kiev precisam da vitória para se garantir, se bem que ambos podem se classificar se o Real não vencer em Roma. O time alemão, onde atuam os brasileiros Roque Júnior e Juan, promete atuar a todo vapor. "Mas só precisamos ganhar por 1 a 0", disse o técnico Klaus Augenthaler, que recomendou muita atenção para o contra-ataque da equipe ucraniana. Pelo Grupo A, Liverpool e Olympiakos, da Grécia, disputam uma vaga na Inglaterra. O Monaco precisa vencer o Deportivo em La Coruña para chegar à classificação. O Grupo C já está definido: Juventus e Bayern Munique. A equipe italiana enfrenta o Maccabi em Tel Aviv e o Bayer joga em Amsterdã contra o Ajax. O Grupo D também já está concluído, com vagas para o Manchester United, que visita o Fenerbahce, na Turquia, e o Lyon, que recebe o Sparta Praga.