Ronaldo quer apressar estréia no Real Ronaldo continua lutando para apressar a sua estréia no Real Madrid. Nesta segunda-feira, mesmo com o restante do elenco do clube espanhol de folga, o atacante treinou durante mais de três horas. Alternando exercícios no campo e na piscina, acompanhado pelo preparador físico Javier Miñano, o jogador não reclamou da contratura muscular por estresse, que o afastou dos treinos logo em seu segundo dia em Madri. A principal preocupação é com o joelho direito do atacante, operado duas vezes. No intervalo entre exercícios de fortalecimento, como arrancadas e controle de bola, Ronaldo recebeu sessões de massagens dos fisioterapeutas. O bom desempenho mostrou que ele deverá estar liberado para treinar com os titulares do técnico Vicente del Bosque ainda esta semana. Nesta segunda-feira, Ronaldo voltou a falar sobre a sua polêmica saída da Inter de Milão. E disse que jamais traiu o clube italiano, como acusam seus torcedores. "Quando vesti a camisa da Inter fiz tudo o possível em seu benefício. Tive apenas um problema, e não fiz nada além de comunicar o presidente Massimo Moratti e os dirigentes antes da Copa do Mundo", garantiu Ronaldo, em entrevista ao canal de televisão TVE. O camisa 11 do time madrilenho explicou que quando retornou da Copa, como campeão e artilheiro, o problema não estava resolvido. "Então, resolvi optar por uma transferência e a única equipe onde queria jogar era o Real Madrid", disse Ronaldo. "Estou convencido de que o Real Madrid me fará maior do que já sou." Quem tentou amenizar o conflito foi o lateral-esquerdo Roberto Carlos, agora companheiro de clube do atacante e também ex-jogador da Inter de Milão. "Ronaldo sabe que deve muito à Itália. A Inter lhe deu muitas coisas e o presidente Massimo Moratti o ajudou incondicionalmente quando estava com problemas no joelho. É preciso aplaudir Moratti."