Ronaldo quer ?contratar? Robinho O Santos teme perder Robinho e, mesmo garantido por um contrato até o final de 2007 que estipula multa rescisória de US$ 50 milhões, o presidente Marcelo Teixeira já chamou o jogador para prorrogar o compromisso até 2010. A informação é de que Ronaldo Fenômeno e Figo estão fazendo uma parceria para adquirir os direitos federativos do atleta para negociá-lo futuramente com algum clube europeu. Robinho retornou nesta sexta-feira a Santos, depois de sua passagem pela Seleção, e comentou essa situação. "Sobre o Ronaldo e o Figo, foi um boato que saiu, mas meu passe é do Santos e pretendo jogar aqui por muito tempo". Confirmou, porém, a negociação para renovar o contrato: "o presidente conversou comigo, com meu pai e o empresário e pediu ter uma conversa o mais rápido possível para passar o que pretende para mim e a renovação do contrato por mais dois anos". O atacante comentou que esssa conversa irá ocorrer na semana que vem, depois do clássico contra o Palmeiras, marcado para domingo. Mesmo falando que o Santos é sua casa e que pretende cumprir seu contrato, Robinho já pensa duas vezes sobre a possibilidade de sair. "Amadureci bastante, subi cedo para o profissional e se caso houver alguma proposta, será estudada. Mas não tem proposta alguma e estou pensando só nesse campeonato longo em que estou jogando bem e meu objetivo imediato é uma vitória sobre o Palmeiras". FABIO - Se Teixeira não quer correr o risco de perder Robinho como perdeu Diego, pretende ainda reforçar o elenco. Nesta sexta-feira, durante a inauguração das novas instalações para a imprensa na Vila Belmiro, ele falou sobre a negociação com Fábio, goleiro que está rompendo seu contrato com o Vasco da Gama. "Qualquer grande jogador interessa ao Santos e se o Fábio estiver livre no mercado, vamos negociar com ele". Marcelo Teixeira confirmou também que o procurador do goleiro já conversou com o técnico Vanderlei Luxemburgo. "Se ele resolver seu problema com o Vasco, podemos contratá-lo". Para quem costumeiramente nega qualquer negociação, a declaração do presidente santista foi entendida como a confirmação de que Fábio está muito próximo da Vila Belmiro. Depende apenas de uma liminar liberando-o do clube carioca, mesmo não podendo ser aproveitado mais no campeonato brasileiro por ter disputado mais de sete partidas pelo Vasco. Sobre Márcio Santos, que ganhou a ação que move contra o clube no Tribunal Superior do Trabalho, que fixou a indenização em R$ 3,5 milhões, Marcelo Teixeira revelou que a decisão surpreendeu a diretoria, que já havia ganho a causa em segunda instância. Revelou que há a possibilidade de dar entrada em dois tipos de recurso para tentar reverter a derrota e que o clube continuará se defendendo. TIME - O zagueiro Antônio Carlos foi vetado por contusão para o clássico de domingo contra o Palmeiras e Domingos será mantido na zaga. Na lateral-direita, haverá a improvisão do volante Bóvio, já que os dois jogadores da posição, Paulo César e Flávio, estão contundidos. Mas Luxemburgo terá à sua disposição três de seus principais jogadores: Robinho, que retornou da seleção, Elano e Deivid, que cumpriram suspensão automática.