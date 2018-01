Ronaldo quer igualar marca de Pelé Alcançar o número de gols feitos por Pelé na seleção brasileira. Este é o mais novo objetivo de Ronaldo. O atacante revelou seu plano hoje, em São Paulo, durante coletiva na qual assinou seu mais novo contrato publicitário, como garoto-propaganda dos Supermercados Carrefour. Segundo estatísticas oficiais da CBF, Pelé marcou 95 gols em 104 jogos pela seleção. Ronaldo tem, até hoje, 46 gols em 70 partidas - fez outros 6 em 8 jogos pela equipe sub-23. O Fenômeno já igualou o Rei em número de gols marcados em Copas do Mundo: 12 cada. "Meu objetivo na seleção é fazer gols e alcançar a marca que o Pelé tem. Isso me dá uma motivação a mais?, disse Ronaldo. "Mas não tenho a pretensão de me igualar a Pelé na carreira. Ele sempre foi o meu maior ídolo e o tenho como referência.? Ao saber que o técnico da seleção, Carlos Alberto Parreira, disse em recente entrevista para a Agência Estado que, para ele, Ronaldo pode ser o Pelé da Copa de 2006 - em alusão à performance do Rei na Copa de 70 -, o atacante disse. "Não penso em chegar aos mil gols, em comparações. Em 2006 vou continuar jogando com muito prazer.? Amanhã, Ronaldo se apresenta à seleção, iniciando os treinamentos para os jogos de domingo contra a Colômbia e do dia 10 contra o Equador. Pela primeira vez na carreira disputará eliminatórias de uma Copa e acha que o Brasil pode enfrentar dificuldades no caminho até a classificação, como acontecer na fase classificatória para o Mundial de 2002. "Mas se for apertada, com final feliz, valerá a pena o sofrimento. Como a eliminatória é longa, pode ter momentos que a gente vai jogar mal. Mas é claro que iremos nos classificar.? O artilheiro da última Copa (8 gols), aliás, entende que o Brasil, como atual campeão, não deveria disputar as eliminatórias e fez uma crítica ao mercantilismo do futebol atual. "Devia ser como sempre foi, com o campeão tendo vaga automática. Mas prevaleceu o aspecto comercial. Como a seleção brasileira vende muito, somos obrigados a participar (das eliminatórias). E vamos fazer o melhor.? Ronaldo também traçou um "plano inicial? para sua participação nas eliminatórias: "Serão 18 jogos, então pretendo, inicialmente, marcar 12, 13 gols?. Para ele, o atual êxodo de jogadores do futebol brasileiro e o fato de muitos atletas estarem deixando o País muito jovens não é motivo para que se faça muito alarde. "Acho até bom que o jogador saia novo e tenha oportunidade. É bobeira ficar implicando com a saída de jogadores. O futebol brasileiro tem grande capacidade de renovação. E há problemas piores, como a exploração do trabalho infantil?, entende Ronaldo, embaixador da Unicef. Ele saiu do Cruzeiro para jogar na Europa, no PSV holandês, com 18 anos. Dono da 9 - Com a saída de Morientes do Real Madrid, Ronaldo passará a jogar com a camisa 9 do time. "Sempre gostei dessa camisa?, disse. Ele voltou a elogiar o inglês David Beckham - "corre o tempo todo, ajuda na marcação? -, mas disse que o Real, apesar do esquadrão que possui, ainda tem defeitos. "Temos de tentar corrigi-los pouco a pouco.? Contrato ? Pelo acordo assinado hoje, Ronaldo será garoto-propaganda do Carrefour por 15 meses. Os valores não foram revelados de forma oficial, mas deve atingir 2 milhões de euros. Desse valor, 50% ficam com o Real Madrid por acordo contratual com o clube espanhol. Ronaldo também tem contratos com a Nike e AmBev. Seu compromisso com a Tim (telefonia celular) terminou e ele negocia renovação. Mas também conversa com a Siemens (patrocinadora do Real) e Vivo.