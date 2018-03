Ronaldo quer jogar no Chelsea com Beckam Ausente do clássico deste domingo contra o Barcelona, o brasileiro Ronaldo disse em entrevista publicada hoje pelo jornal britânico ?News of the World?, que se o seu companheiro de Real Madri, David Beckham, se transferir para o Chelsea, como deseja o dono do clube, o milionário russo Roman Abramovich, ele talvez poderá ir junto. ?Meu sonho é jogar na Inglaterra e seria perfeito se fosse ao lado de Beckham?, garantiu Ronaldo ao jornal britânico. Na mesma entrevista, o brasileiro afirmou que pensa em jogar ainda por muitos anos ao lado do seu companheiro do Real Madri. ?Irei para onde ele for?, garantiu.