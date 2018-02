Ronaldo quer ver Real campeão, mas não por Capello O atacante Ronaldo, que se transferiu do Real Madrid para o Milan no mês de janeiro, espera que seu antigo clube seja campeão espanhol, mas não por Fabio Capello, seu desafeto, afirmou o brasileiro em entrevista ao jornal As. "Espero que o Real Madrid ganhe o campeonato", assegura o atacante, que chegou na equipe merengue em 2002, na gestão do então presidente Florentino Pérez. "Tirando os resultados negativos que o time teve na temporada, principalmente no Bernabéu, a verdade é que o clube tem chances de ser campeão. Mas vou ser sincero: não gostaria que o Real conquistasse o título por Capello, mas sim pelos jogadores", disparou. Ronaldo, de 30 anos, havia perdido sua titularidade no Real no início da temporada por conta de uma difícil relação com o treinador italiano, situação que ajudou sua saída. Mesmo com sua ida ao Milan, o atacante ressaltou seu agradecimento com todos os seus técnicos na equipe da capital espanhola, "menos um", concluiu.