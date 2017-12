Ronaldo quer voltar a ser ?fenômeno? Se no início de sua carreira Ronaldo era comparado a Pelé, o retorno do "fenômeno" aos campos, que ocorre no próximo domingo em Milão, está criando outra comparação inevitável: a do atual Ronaldo com seu próprio desempenho antes de sua contusão. A expectativa de atletas, empresários, dirigentes, torcedores e da imprensa mundial é saber se o jogador brasileiro conseguira repetir as mesmas atuações do início de sua carreira. "Vai ser assim mesmo e todos já comparam e esperam que o retorno seja como antes", reconheceu Ronaldo. Ele alertou, porém, que irá levar algum tempo para que volte a ter as mesmas atuações que o conduziram ao lugar de melhor jogador do mundo. "Talvez nos primeiros jogos eu não tenha grandes atuações. Mas depois com certeza volto a ser como antes", afirmou. Ronaldo garante que a comparação consigo mesmo não o incomoda. "Isso me motiva ainda mais para jogar", disse. "Quando me comparavam com Pelé, eu ficava muito satisfeito, mas sabia que quando entrava em campo tinha que jogar o meu futebol. Agora, vou continuar meu trabalho para ser como antes", afirmou o jogador, que lembrou que teve que enfrentar um intenso programa de treinamento para poder voltar aos gramados. O jogo marca o retorno de Ronaldo e irá ocorrer no domingo, entre as equipes da Inter e da Enyimba, campeã da Nigéria. Mas o atleta avisa: não deverá jogar os 90 minutos. "Clinicamente já estou recuperado, mas falta a parte física para suportar toda a partida", disse. Seleção - Mesmo ainda fora de sua condição ideal, Ronaldo acredita que até o final do ano poderá estar pronto para ser convocado para jogar pela seleçÃo brasileira. "Acho que atuar pelo Brasil será possível assim que eu começar a jogar regularmente", afirmou. O jogador revelou que tem conversado periodicamente com o técnico da seleção, Luis Felipe Scolari, sobre seu estado físico. A última vez que os dois se falaram foi momentos antes da partida do Brasil contra o Paraguai, na quarta-feira em Porto Alegre. "Liguei para ele (Scolari) para lhe desejar boa sorte", explicou o jogador. Na avaliação de Ronaldo, a vitória do Brasil por 2 a 0 contra os paraguaios servirá para reanimar o grupo. "Isso ajudará a seleção a sair da crise", disse. ONU - Além de marcar a volta de Ronaldo, a partida de domingo será um evento para arrecadar recursos para o combate da pobreza no mundo. Toda a renda do jogo será entregue ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Desde o ano passado, Ronaldo tem atuado como embaixador itinerante da ONU, inclusive de posse de um passaporte que apenas presidentes e chefes de estado possuem. Para o jogo do fim de semana, Ronaldo convidou personalidades como Pelé, Zico e Michael Schumacher, além do técnico Scolari. O jogador francês, Zinedine Zidane, também manifestou seu apoio à campanha de Ronaldo contra a pobreza. Mas as ações sociais do atleta não se limitarão ao jogo. Ainda neste ano, Ronaldo deve ir ao Kosovo para fazer uma doação a programas de apoio às crianças da região. Além disso, a Inter garantiu que uma partida beneficente será realizada uma vez por ano. "A Inter se colocou à disposição de Ronaldo", afirmou um assessor do time italiano. "Ronaldo é a prova de que todos podemos fazer algo para combater a pobreza no mundo", afirmou uma representante da ONU. Futuro - Sobre seu futuro no futebol, Ronaldo é cauteloso. Em um ponto pelo menos ele parece ter certeza: "tenho meu contrato com a Inter e vou cumpri-lo, mas quero voltar a jogar no Brasil ainda com condição de atuar bem", completou o atleta.