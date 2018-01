Ronaldo queria um time vencedor A história da polêmica transferência de Ronaldo para o Real Madrid ainda não saiu dos subterrâneos. Detalhes dos bastidores não foram revolvidos. Apenas o próprio jogador pode passar a limpo tudo o que aconteceu, mas Ronaldo prefere que Massimo Moratti, presidente da Inter, assuma a responsabilidade da versão oficial. Moratti continua de boca fechada. E a cada explicação que surge, mais obscura continua a história da transferência de US$ 45 milhões fechada dia 30 de agosto, um sábado. O Jornal da Tarde conseguiu novos detalhes da transação e avança um pouco mais sobre as revelações que a revista CartaCapital mostrou na sua última edição. Leia mais no Jornal da Tarde