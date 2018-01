Ronaldo: Real não apressa estréia O diretor esportivo do Real Madrid, Emilio Butragueño, disse hoje que o clube não terá nenhuma pressa em promover a estréia do atacante Ronaldo, apresentado na segunda-feira e que no dia seguinte reclamou de uma pequena lesão muscular que o tirou dos treinos da semana. ?Ainda não sabemos o tempo que ele vai precisar para se recuperar plenamente. Esse tipo de coisa vai ficar por conta dos médicos e preparadores físicos do clube. Eles é que vão determinar?, disse Butragueño. O diretor não quis comentar nem mesmo o prazo de 20 dias definido pelo próprio Ronaldo, para que entrasse em forma e estivesse no mesmo nível de preparação dos demais jogadores. ?Espero que ele esteja pronto o mais rápido possível, mas temos de lembrar que ele está sem jogar desde o Mundial?, lembrou.