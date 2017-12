Ronaldo recebe atenção especial nos treinos da seleção A condição física de Ronaldo é o que mais preocupa a comissão técnica da seleção brasileira no começo da preparação para a Copa do Mundo da Alemanha. No primeiro dia de treinos, nesta quarta-feira, em Weggis, na Suíça, ele próprio admitiu que precisa trabalhar mais do que os demais jogadores para recuperar o tempo que ficou parado. Ronaldo teve uma temporada cheia de contusões. A última o deixou sem jogar nos últimos 40 dias - foi uma lesão muscular na coxa esquerda. Por isso mesmo, a idéia é aproveitar o período de treinos em Weggis para atingir a melhor forma física. ?Não estou 100% fisicamente?, admitiu Ronaldo, na entrevista que deu entre os dois treinos desta quarta-feira. ?Tenho de agüentar essa fase mais difícil de treinamentos, estou há um mês e meio sem jogar e, agora, vou fazer uma espécie de pré-temporada.? ?Já era esperado que o Ronaldo estivesse um pouco abaixo, porque ficou um mês e meio parado, mas já começou a fazer trabalhos específicos e logo ficará bem?, afirmou o preparador físico da seleção, Moracy Sant?Anna. Na manhã desta quarta-feira, Ronaldo correu sozinho por cerca de 30 minutos no estádio de Weggis. Depois, à tarde, ele participou normalmente do treino com o restante do grupo - chutou a gol, correu e brincou com os colegas. Mas, como pôde ser visto nesta quarta-feira, sua rotina será um pouco diferente nesse período de preparação. Tudo para que ele possa brilhar a partir do dia 13 de junho - data do primeiro jogo da Copa, contra a Croácia. ?Estou motivado e quero treinar. Vou chegar inteiro para a estréia?, avisou Ronaldo.