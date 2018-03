Ronaldo recebe mais um prêmio O acervo de troféus de Ronaldo ganhou mais uma peça na quarta-feira. O astro brasileiro recebeu da rede ESPN, com sede nos Estados Unidos, o prêmio de melhor jogador de futebol da temporada. A escolha foi feita pela internet e se estendeu a diversas modalidades esportiva. A festa foi em Hollywood, mas o campeão do mundo não compareceu. Outras duas distinções importantes, oferecido pela emissora especializada em esportes, foram para norte-americanos: o ciclista Lance Armstrong e para a tenista Serena Williams. Ambos venceram como destaques. Ronaldo curte férias no Real Madrid, passeou pela Sardenha, mas agora atende a compromissos da agenda profissional. O ídolo participa nesta sexta-feira de atividades na Guatemala, para onde viajou para fazer publicidade de cervejaria brasileira. Como parte da programação, estão previstas entrevista coletiva, participação em um show de televisão e também coquetel, para público seleto, em que serão arrecadados fundos para obras sociais no país.