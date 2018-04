Ronaldo recebe prêmio do rei da Espanha O atacante Ronaldo recebe nesta quinta-feira das mãos do rei Juan Carlos o Troféu Comunidade Iberoamericana 2003, concedido anualmente aos esportistas que foram destaque em sua modalidade. O brasileiro do Real Madrid se apresenta no Palácio de El Pardo para receber a premiação, cuja posse era de seu compatriota e colega de clube, Roberto Carlos. Entre os atletas que já receberam o prêmio estão os cubanos Iván Pedroso, Javier Sotomayor e Ana Fidelia Quirot, os mexicanos Ernesto Canto e Arturo Barrios, a argentina Gabriela Sabatini, o colombiano Juan Pablo Montoya, o equatoriano Jefferson Pérez, a portuguesa Manuela Machado e o brasileiro Oscar Schmidt.