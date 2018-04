Ronaldo recebe troféu do rei da Espanha Acompanhado de sua futura esposa, a modelo Daniella Cicarelli, o atacante Ronaldo recebeu nesta quinta-feira das mãos do rei Juan Carlos o Troféu Comunidade Iberoamericana 2003, concedido anualmente aos melhores esportistas latino-americanos que foram destaque em suas respectivas modalidades. Bem-humorado e vestindo um garboso terno cinza, o jogador do Real Madrid não escondeu sua felicidade por ter recebido a premiação. ?Estou muito contente porque é uma ocasião única receber um prêmio das mãos de um monarca e estou muito feliz. O rei renovou meu ânimo e me disse que estava satisfeito com a última vitória do time?, disse. O brasileiro elogiou a forma como é tratado pelos espanhóis e agradeceu a todos por se sentir em casa na Espanha. ?Sempre fui muito bem tratado aqui?, garantiu. Conversou sobre futebol com o presidente do Barcelona, Joan Laporta, presente na cerimônia, e deu sinais de que tem poucas chances de enfrentar o Deportivo La Coruña pela sexta rodada do Campeonato Espanhol. ?Falamos sobre como está jogando o Barcelona e como está o Real. Lembrei a ele que no ano passado começamos bem a temporada e terminamos mal?, revelou. ?Vou fazer mais alguns testes antes do jogo e se me recuperar até lá vou para o campo?.