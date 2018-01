Ronaldo receberá 3 troféus em Madri Ronaldo não sairá do Palácio de Congressos e Exposições de Madri "apenas" com o troféu de melhor jogador do mundo. Na cerimônia, que começará às 18h30 (horário de Brasília) e terá 90 minutos de duração, nesta terça-feira, ele também receberá dois prêmios relativos ao seu desempenho na Copa do Mundo: a "Bola de Prata", por ter sido eleito o segundo melhor jogador da competição, e a "Chuteira de Ouro", por haver terminado como artilheiro com oito gols - desde 1970, quando o alemão Gerd Müller fez 10 gols, que nenhum jogador conseguia marcar mais do que sete vezes num Mundial. A "Bola de Ouro" da Copa será entregue ao goleiro alemão Oliver Kahn e a de bronze, ao zagueiro sul-coreano Hong Myung-bo. Entre os artilheiros, Rivaldo e o alemão Klose receberão a "Chuteira de Prata" por terem sido os vice-artilheiros do Mundial com cinco gols. Por causa desse empate, ninguém receberá a "Chuteira de Bronze". Como melhor goleiro da competição, Kahn também receberá o troféu "Lev Yashin". A Bélgica ganhará o troféu "Fair Play " (jogo limpo) por ter sido a equipe mais disciplinada e a Coréia do Sul será premiada como a seleção que mais divertiu o público. Mundial à parte, a Fifa entregará mais três prêmios nesta terça-feira. A seleção brasileira foi eleita a melhor equipe do ano, Senegal a que mais evoluiu no ranking da Fifa e Japão e Coréia do Sul receberão um troféu "Fair Play" pelo entusiasmo como seus torcedores acolheram os participantes da Copa do Mundo. O evento será realizado na capital espanhola a pedido do Real Madrid, que está encerrando as comemorações pelo seu centenário de fundação. O último ato da celebração será nesta quarta-feira, quando o time enfrentará no Santiago Bernabeu uma seleção da Fifa que será dirigida pelo brasileiro Luiz Felipe Scolari e pelo italiano Arrigo Sacchi. Entre os convocados, estão Rivaldo e Kaká, os italianos Maldini, Nesta e Del Piero, os alemães Kahn e Ballack e o argentino Aimar.