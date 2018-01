Ronaldo reclama de dores na coxa Parece praga de torcedor da Inter. Mas as dores na coxa esquerda voltaram a incomodar e já não é certa a estréia de Ronaldo na partida que o Real Madrid faz nesta quarta-feira com o Genk, pela Liga dos Campeões. O astro brasileiro pode fazer sua primeira aparição oficial no domingo, diante do Valladolid, na quarta rodada do Campeonato Espanhol. O sinal de alerta foi lançado na edição eletrônica do ?Marca?. O jornal espanhol, especializado em esportes, levantou dúvidas em torno da situação de Ronaldo em nota divulgada nesta segunda. Segundo o diário, sempre muito bem informado a respeito dos bastidores do Real, o craque estaria sofrendo com a sobrecarga na perna. Por isso, há a tendência a preservá-lo por mais alguns dias. A avaliação definitiva fica para esta terça-feira. Após o exame médico, previsto para a tarde, o técnico Vicente Del Bosque saberá se poderá incluir a mais recente estrela do elenco no grupo que se concentra para o jogo no Estádio Santiago Bernabeu. A expectativa em torno do duelo cresceu e até o rei Juan Carlos II foi convidado para a festa. ?Quero muito jogar?, tem repetido Ronaldo, que nesta segunda insistiu em chutes a gol no treino da tarde. ?Mas a decisão é do técnico?, emendou, sem se referir a qualquer novo incômodo na coxa esquerda. Del Bosque manteve o tom precavido e evasivo. ?Ele está quase pronto para jogar?, desconversou. ?Logo estará familiarizado com nosso esquema de jogo.? O Real Madrid arrancou de forma excepcional na temporada de 2002-03. Até agora, foram duas vitórias no torneio doméstico, além dos 3 a 0 sobre a Roma, na semana passada, na abertura da Liga dos Campeões da Europa.