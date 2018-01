Ronaldo reclama do desgaste na turnê A turnê mundial do Real Madrid começa a incomodar os jogadores. Ronaldo é um deles. Ele reclamou abertamente do cansaço decorrente das constantes viagens e teme que isso possa ter conseqüência na temporada. ?Viemos ao Japão para conquistar a coração dos japoneses, mas não é fácil jogar com tantas viagens, aviões, ônibus, assim como compromissos extra-campo?, diss o atacante brasileiro ao jornal espanhol ?Marca?, depois da derrota de segunda-feira para o Verdy Tokyo, por 3 a 0. A excursão do Real começou pelos Estados Unidos, passou pela China, Japão e prossegue na Tailândia, onde o time joga na sexta-feira. Depois, os galácticos retornam à Espanha, mas em agosto passam 15 dias na Áustria, em pré-temporada. ?No fim, acabamos por pagar este esforço?, avisou Ronaldo. O francês Zidane também fez um alerta: ?São feitas muitas viagens. Esse é o problema.?