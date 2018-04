Ronaldo, recuperado de lesão, enfim volta aos treinos do Milan

O jogador Ronaldo voltou aos treinos do Milan hoje, três meses depois de sofrer uma lesão na coxa durante um amistoso. Ronaldo também participará dos treinos de preparação para o jogo contra o Torino, que ocorrerá no próximo sábado pelo Campeonato Italiano, mas ainda não se sabe se será convocado para a partida. O atacante brasileiro poderia ser convocado para a partida do dia 11 de novembro, quando o Milan enfrentará a Atalanta, mas a idéia é não forçá-lo para que chegue em boas condições ao Mundial de Clubes da Fifa, que acontecerá em dezembro em Tóquio, no Japão.