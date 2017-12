Ronaldo reforça gol da Ponte Preta A diretoria da Ponte Preta vai apresentar, nesta quarta-feira à tarde, o seu mais novo goleiro. É o veterano Ronaldo, de 34 anos, ex-Corinthians, com passagens pela Portuguesa de Desportos, Cruzeiro, Internacional de Limeira e que no Campeonato Brasileiro defendeu o Gama, de Brasília. O vice-presidente de futebol da Ponte, Marco Antônio Eberlin, confirmou agora cedo que praticamente definiu os valores da negociação com Ronaldo, mas que espera o jogar à tarde no estádio Moisés Lucarelli para assinar contrato. A desconfiança seria por causa do interesse do Guarani, maior rival da Ponte em Campinas. Há três semanas, o goleiro acertou suas bases salariais com o Guarani, onde receberia cerca de R$ 20 mil mensais. Na Ponte ela vai receber R$ 25 mil por um contrato de duração de 12 meses. Enquanto Ronaldo está chegando, outros goleiros deixam o clube. Alexandre Favaro está indo para a Matonense e Lauro deve ser emprestado ao União Barbarense. Adriano deve renovar contrato, o que já aconteceu com Alexandre Negri, que terminou o ano como titular. Fábio, que estava na Ponte-Sumaré, vice-campeão da Série B-3 - sexta divisão - vai ser integrado ao elenco profissional após a disputa da Copa São Paulo de Juniores, em janeiro.