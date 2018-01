Ronaldo relacionado para jogo da Uefa O técnico Hector Cúper, da Internazionale, confirmou neste domingo a inclusão de Ronaldo na lista dos 18 jogadores que viajarão para a Polônia para enfrentar o Wisla Krakow, pela Copa da Uefa, na quinta-feira. Na partida de ida, os italianos venceram por 2 a 0. "Estou contente, mas não surpreso, por ser chamado de novo", disse o atacante, que voltou a jogar, depois de 17 meses de recuperação, dia 21 de setembro, contra o Brasov, da Romênia, também pela Uefa. Ronaldo não escondeu insatisfação por não ter sido relacionado para o jogo de sábado, em que a Inter empatou por 0 a 0 com a Juventus, em Turim, pelo Campeonato Italiano. São boas as possibilidades de ele iniciar a partida em Cracóvia. Depois do retorno aos gramados, Ronaldo sofreu estiramento, que o deixou de molho por três semanas e ainda teve problemas em conseqüência de pequena cirurgia nos dentes. Cúper vai observar o desempenho do Fenômeno no jogo da Uefa e poderá colocá-lo em campo também contra o Lecce, domingo. Por coincidência, foi contra o mesmo Lecce que Ronaldo atuou pela última vez no Italiano, em 21 de novembro de 1999. Logo depois de fazer um gol, teve de ser substituído por causa da contusão no joelho, o que lhe custou duas cirurgias e quase dois anos de ausência dos campos. Por duas temporadas, Ronaldo já foi eleito pela Fifa como melhor jogador do mundo.