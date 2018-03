Ronaldo renova contrato com Real até 2008 A diretoria do Real Madrid tratou de se antecipar aos concorrentes e na manhã desta terça-feira anunciou a prorrogação do contrato do atacante Ronaldo para até junho 2008. O contrato original expirava em junho de 2006. A renovação do compromisso coloca um fim nas especulações sobre uma eventual saída do ?Fenômeno? do Real. Nos últimos meses, a imprensa européia especulou muito sobre uma suposta transferência do artilheiro para o Chelsea, da Inglaterra. Ronaldo está no Real Madrid desde agosto de 2002, depois de um desgastante processo de desligamento da Inter de Milão. "Estou encantado (com a renovação) porque, na verdade, estou muito bem no clube e na cidade. Desde o início o Real Madrid mostrou interesse em renovar o meu contrato e eu aceitei na primeira oportunidade. Estou muito feliz aqui", afirmou Ronaldo. O atacante brasileiro admite a possibilidade de continuar ligado ao clube mesmo depois de encerrada a carreira. "Vamos estudar alguma forma de estar ligado para sempre ao Real Madrid, um clube que desperta paixões em todo o mundo. Se pudermos melhorar ainda mais essa imagem, estarei sempre à disposição?, disse. O ?Fenômeno? fez um balanço positivo do que conseguiu até aqui, após duas temporadas em Madri. "O balanço é muito bom. A princípio havia grandes dúvidas sobre minha contratação, sobre se eu estaria a altura de uma equipe como o Real Madrid, mas pouco a pouco tenho demonstrado que sim, com resultados?, afirmou ele. Ronaldo acha que o Real Madrid tem chances de conseguir os três títulos que disputa: a Liga Espanhola, a Copa do Rei e a Liga dos Campeões. "Temos uma equipe muito sólida, que sofre pouco nas partidas porque quase sempre ataca. É um time muito equilibrado e sobretudo com muita vontade de ganhar. Estamos a oito pontos do segundo na Liga, na final da Copa do Rei e com muitas chances de chegar às quartas-de-final da Champions. São todos objetivos que podemos alcançar", concluiu.