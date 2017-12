Ronaldo responde as vaias com gols O atacante Ronaldo respondeu com gol em dose dupla as previsíveis vaias que recebeu nesta terça-feira, durante os 45 minutos em que ficou em campo no amistoso da seleção brasileira contra a Catalunha. As vaias eram mais do que esperadas, pois o Fenômeno já foi ídolo do Barcelona e depois cometeu a "heresia? de jogar no rival Real Madrid. Por isso, Ronaldo não estava preocupado em dar respostas aos catalães. Os dois gols pela seleção serviram para deixá-lo mais leve, pois suas últimas atuações foram alvo de críticas. "Achie legal ter marcado dois gols nesse jogo?, disse o atacante, que ficou empolgado com o gol de bicicleta feito por Júlio Baptista. "O gol do Júlio eu quero ver de novo pela televisão. Deve ficar mais bonito ainda.? Nesta quarta-feira, já no Rio, o artilheiro vai à Cidade de Deus por conta de sua participação no projeto de recuperação de um teatro comunitário, com parte do dinheiro arrecadado num jogo beneficente que ele e Zidane promoveram em dezembro, na Suíça. O técnico Carlos Alberto Parreira também sentiu-se aliviado com os dois gols marcados por Ronaldo, independentemente de eles terem saído contra um adversário limitado e desentrosado. "O Ronaldo é um dos grandes atacantes do futebol mundial. Motivado e querendo jogar, vai fazer a diferença por muitos anos ainda.? Parreira considerou os três últimos amistosos da seleção (4 a 1 sobre a Hungria, 0 a 0 com a França e 5 a 2 contra a Catalunha) "superpositivos?. "Acho que num calendário apertado como este, os três jogos foram bastante produtivos. Foi possível melhorar o entrosamento do time e testar opções. Vamos de peito aberto para pegar a Argentina e depois o Chile e se continuarmos assim evitaremos o sufoco (da classificação para a Copa) das últimas duas eliminatórias.? Especificamente sobre o jogo contra os catalães, o treinador elogiou a paciência e a determinação do time nos momentos mais complicados. "O Brasil sempre se destacou pelo toque de bola e pelo poder de decisão. E nesta terça-feira tivemos isso. O Ronaldo, o Luís Fabiano, quer dizer o Júlio Baptista. O Júlio mostrou que é muito bom e útil.? Para Parreira, a principal dificuldade da seleção é a mentalização para enfrentar a maratona de jogos a que está sempre exposta. "Nosso problema é a capacitação mental. Quando conseguimos isso, ficaremos ainda mais competitivos.? Ele vai escalar contra a Argentina o time que iniciou a partida contra a França, embora tenha dito que sua dúvida é na zaga. Mas deve escalar Roque Júnior e Luisão, até porque Juan ainda se recupera de contusão e vai ser examinado sexta-feira, quando a seleção se reapresentar em Teresópolis. "A Argentina é um jogo de rivalidade, o adversário é de grande qualidade e as duas equipes vão jogar para ganhar.? Ronaldinho Gaúcho, a única unanimidade nesta terça-feira no Camp Nou (foi aplaudido por brasileiros e catalães em todas as vezes que pegou na bola), se definiu como "bastante feliz? com a partida do Brasil. "A seleção está cada vez melhor, em ascensão para chegar bem contra a Argentina, que é o objetivo maior.? O meia Júlio Baptista, autor de dois gols, um deles numa belíssima bicicleta, pode ter capitalizado muito mais do que esperava neste amistoso. Afinal, ele interessa ao Barcelona, que está disposto a investir até US$ 14 milhões para contratá-lo. O problema é que o brasileiro tem mais quatro anos de contrato com o Sevilla e uma multa contratual de 36 milhões de euros. "Eles estão interessados, mas não depende de mim.? Sobre seu primeiro gol, explicou que a bola "subiu um pouquinho e tive de tentar a bicicleta.? Júlio marcou 20 gols no Campeonato Espanhol, 25 na temporada pelo Sevilla e nesta terça-feira foi confundido por Parreira com Luís Fabiano. Vai virar atacante? "Não, estou tendo mais liberdade para jogar, por isso os gols, mas sou jogador de meio-campo.? A delegação brasileira volta ainda nesta terça para o País depois do jogo em vôo fretado pela Ambev. O meia Alex, que sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo no primeiro tempo e foi substituído, vai ser avaliado na sexta-feira, já na Granja Comary.