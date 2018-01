Ronaldo revela que quer Nobel da Paz O atacante Ronaldo, do Real Madrid, revelou, em entrevista publicada pela revista Época neste domingo, que sonha em ganhar o Prêmio Nobel da Paz alguma dia. O brasileiro trabalha como embaixador das Nações Unidas e já realizou diversas missões pelo mundo. ?Vou trabalhar toda a minha vida nisso e vou lutar muito para ganhar um prêmio Nobel da Paz. Isso me deixaria muito satisfeito. É um sacrifício que vale a pena?, disse Ronaldo, que pretende deixar uma boa imagem tanto de jogador de futebol como de embaixador da ONU. Perguntado sobre política, o atacante negou que possa começar uma carreira num futuro mais próximo. ?Aécio Neves (governador de Minas Gerais), que é meu amigo, disse que quando for presidente do Brasil, vai me nomear ministro dos Esportes. Se isso realmente acontecer, precisarei estar preparado. Nunca pensei nisso, mas não descarto a possibilidade?, contou.