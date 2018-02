Ronaldo, Ronaldinho e Juninho jogam amistoso da Uefa Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Juninho Pernambucano serão os representantes do Brasil no amistoso desta terça-feira entre uma seleção da Europa e o Manchester United, em comemoração aos 50 anos do Tratado de Roma, que deu origem à atual União Européia (UE), e a estréia dos ingleses em competições continentais. Os três foram confirmados nesta segunda-feira pelo técnico Marcello Lippi, que levou a Itália ao seu quarto título mundial no ano passado e comandará o combinado. A partida acontece em Old Trafford, campo do Manchester United. Ronaldinho Gaúcho terá a companhia do francês Lilian Thuram e do italiano Gianluca Zambrotta, que jogam com ele no Barcelona. Já Ronaldo representará o Milan ao lado de Paolo Maldini, Pirlo e Gattuso, todos da Itália. Juninho Pernambucano, destaque do Lyon, aparece ao lado dos também franceses Coupet, Abidal e Malouda. Também participariam da partida jogadores como Beckham, Cannavaro, Lampard e Ballack, mas eles não atuarão por estarem lesionados. O francês Zinedine Zidane, que deixou os gramados após a final da Copa, foi convidado a participar, mas recusou o convite. Na apresentação da partida, o francês Michel Platini, à frente da Uefa, presenteou o português José Manuel Durão Barroso, presidente da Comissão Européia (CE), com uma camisa com seu nome e o número 27, em referência ao número de Estados-membros da UE. Barroso destacou que o futebol é "uma linguagem comum no mundo todo", expressando o compromisso do Executivo do bloco europeu para trabalhar por um esporte sem racismo ou violência. Confira a lista completa de convocados: Goleiros - Oliver Kahn (Bayern de Munique), Grégory Coupet (Lyon) e Iker Casillas (Real Madrid). Defensores - Carles Puyol, Gianluca Zambrotta, Lilian Thuram (Barcelona), Miguel (Valencia), Willy Sagnol (Bayern de Munique), Eric Abidal (Lyon), Jamie Carragher (Liverpool), Marco Materazzi (Inter de Milão), Paolo Maldini (Milan). Meias - Joaquín Sánchez (Valencia), Florent Malouda, Juninho Pernambucano (Lyon), Steven Gerrard (Liverpool), Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso (Milan) e Alessandro Mancini (Roma). Atacantes - David Villa (Valencia), Ronaldinho Gaúcho (Barcelona), Zlatan Ibrahimovic (Inter de Milão), Ronaldo (Milan) e Henrik Larsson (Helsinborg).