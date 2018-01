Ronaldo salva Real Madrid da derrota O Real Madrid tem um belo time, tido como o melhor do mundo, mas acima de tudo tem Ronaldo. E, neste domingo, o atacante brasileiro evitou que o time saísse de Sevilha derrotado pelo Bétis. Aos 15 minutos do segundo tempo, ele recebeu um passe de Zidane e, quase sem ângulo, enganou o goleiro e marcou um belo gol. Resultado final: 1 a 1, já que naquela altura o Bétis vencia por 1 a 0, gol de Joaquín aos 34 minutos da etapa inicial. Depois, o Real criou algumas chances, mas não foi além de um empate contra uma equipe que lutou bastante. Com isso, o Valencia, que no sábado tropeçou ao ficar no 0 a 0 com o Valladolid, permanece na liderança do Campeonato Espanhol, com 44 pontos. O Real Madrid tem um ponto a menos.