Ronaldo saúda chegada de Beckham Ronaldo foi o primeiro jogador do Real Madrid a dar boas-vindas a Beckham. Em seu site oficial, elogiou o astro inglês. Os dois, apontam analistas de marketing, serão a locomotiva dos milhões de dólares que o clube espanhol espera arrecadar em todos os cantos do mundo, a partir da Ásia. O atacante brasileiro afirmou: "Outro excelente jogador para o meu time. Com gente como ele seguiremos jogando bem e desfrutando do futebol. Dou a David uma calorosa saudação de boas-vindas." O Real vendeu 500 mil camisas de Ronaldo. Espera uma venda assombrosa da camisa de Beckham. Cada peça custará US$ 74 (R$ 232). O brasileiro e o inglês serão usados em campanhas conjuntas de publicidade do clube. Cotas de amistosos, com as duas estrelas, alcançarão US$ 3,5 milhões (R$ 10,5 milhões). Beckham, entre publicidade e salários, fatura US$ 16,5 milhões por ano (R$ 49,5 milhões). Ronaldo, US$ 11 milhões/ano (R$ 33 milhões).