Ronaldo se aborrece com substituições Ronaldo não está gostando nem um pouco da rotina de substituições que lhe é imposta no Real Madrid. O astro brasileiro admitiu, em entrevista ao jornal espanhol As, que se sente incomodado com a opção do técnico português Carlos Queiroz, que o tirou da equipe em 9 dos 11 jogos disputados até agora na temporada de 2003-04. "Não gosto de sair antes do fim", reconheceu o atacante brasileiro, que há três partidas não marca gols. "Porém, tenho de aceitar", emendou. "Não posso fazer nada, pois se trata de decisão do treinador e preciso respeitá-la." Apesar do desconforto, Ronaldo diz que ainda é cedo para avaliar se a atitude de Carlos Queiroz é justa. Mas, lembra, que ser substituído com freqüência não é procedimento que o deixa feliz. "Como qualquer outro jogador, sempre quero estar em campo", frisou ao jornal.