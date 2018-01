Ronaldo se aposenta da Seleção em 2006 O atacante Ronaldo anunciou nesta segunda-feira que a Copa da Alemanha, ano que vem, será seu último Mundial com a camisa da seleção brasileira. "Será a minha quarta copa e tenho de deixar lugar para outros jogadores", disse o Fenômeno, em uma entrevista a um canal de televisão espanhol, em Los Angeles, onde o Real Madrid inicia a sua pré-temporada. Ronaldo ratificou que o Brasil é o grande favorito para a conquista do sexto título mundial. "Temos que ganhar porque somos o melhor time do mundo. É no Brasil que estão os melhores jogadores do futebol mundial." Em 1994, com 17 anos, Ronaldo ficou na reserva na campanha do tetracampeonato nos Estados Unidos. Quatro anos mais tarde, na França, comandou o time até a final contra a França. Horas antes da decisão sofreu uma convulsão e não pôde evitar a derrota por 3 a 0 para os anfitriões. Após sofrer grave lesão no joelho direito, se recuperou plenamente na Copa da Ásia, em 2002, sagrando-se artilheiro e conquistando o quinto título mundial com a seleção. Ano que vem, Ronaldo, aos 29 anos de idade, terá a oportunidade de superar Pelé como maior artilheiro brasileiro em copas. Os dois têm 12 gols cada. Negado - Ainda nesta segunda-feira, o Real, em comunicado oficial publicado em seu site, afirmou que "não considera ouvir nenhuma oferta, nem vai negociar a venda" de Ronaldo. Desta forma, o clube espanhol nega as informações de jornais italianos que anunciaram há uma semana a intenção do Real pagar à Internazionale de Milão 50 milhões de euros e mais o passe de Ronaldo pelo atacante Adriano.