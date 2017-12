Ronaldo se ?apresenta? à seleção Por volta das 11h45 desta quarta-feira, o atacante Ronaldinho chegou à Granja Comary, em Teresópolis, onde a seleção brasileira treina para a partida contra o Uruguai, dia 1º de julho, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Ainda se recuperando de uma cirurgia no joelho direito, o jogador foi convidado pelo técnico Luiz Felipe Scolari para participar deste período de preparaçao da equipe. Ronaldinho chegou à concentração da seleção dirigindo um Audi prata, acompanhado pelo seu procurador Reinaldo Pita. Não conversou com os jornalistas e seguiu para uma reunião com a comissão técnica. O convite a Ronaldinho causou um mal-estar entre alguns jogadores da seleção. Para Romário, a visita só será importante para ele, Ronaldo. "Para ele a visita é importante, já que o objetivo do Ronaldo é voltar à Seleção. Vai ser bom para conversar com o grupo. Só isso", declarou atacante vascaíno. Pouco antes de Ronaldinho, o goleiro Dida e o volante Mauro Silva já haviam chegado a Teresópolis. No período da tarde, são esperados o lateral Roberto Carlos e o zagueiro Roque Junior.