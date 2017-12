Ronaldo se apresenta à seleção na 4ª O atacante Ronaldo ligou neste sábado para o técnico Luiz Felipe Scolari e confirmou que aceita o convite para se juntar ao grupo do Brasil que se prepara para o jogo com o Uruguai, dia 1º de julho, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002. O jogador da Inter de Milão, que está na fase final da recuperação da cirurgia no joelho direito e volta a jogar oficialmente só em agosto, irá se apresentar à seleção na quarta-feira, na Granja Comary, em Teresópolis. A idéia de Felipão é que Ronaldo treine e dê apoio moral ao time brasileiro.