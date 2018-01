Ronaldo se atrasa na volta aos treinos Um dia depois da festa de casamento com Daniella Cicarelli no Castelo de Chantilly, na França, Ronaldo não teve folga e precisou treinar no Real Madrid. Mas o atacante brasileiro chegou atrasado ao centro de treinamento do clube, chamado Las Rozas, na tarde desta terça-feira, ficou pouco tempo por lá e não trabalhou normalmente com os companheiros de time. Acompanhado do filho Ronald, Ronaldo chegou a Las Rozas às 17h20 (hora local), quando era esperado às 16 horas. A justificativa foi um atraso no vôo de Paris para Madri. Bastante sorridente, o jogador cumprimentou a imprensa e foi parabenizado pelo casamento. Depois, Ronaldo passou cerca de 50 minutos nas instalações de Las Rozas, onde conversou com o técnico Vanderlei Luxemburgo e também fez alguns exercícios com os fisioterapeutas do clube. Mas nesta quarta ele já deve treinar normalmente, com os demais companheiros, para a partida de sábado, contra o Athletic Bilbao, pelo Campeonato Espanhol.