Ronaldo se contunde em jogo da Inter Em seu segundo jogo oficial, depois de ficar mais de 17 meses se recuperando da cirurgia no joelho direito, o atacante Ronaldo voltou a se contundir. O brasileiro entrou no segundo tempo do jogo em que a Inter de Milão ganhou por 3 a 0 do Brasov, em Bucareste (Romênia), pela Copa da Uefa, e foi bem durante os 40 minutos em que esteve em campo. Mas, nos acréscimos, sentiu dores na coxa direita e saiu da partida mancando. Aparentemente, o novo problema não tem nada a ver com o joelho operado, mas deve provocar o seu corte na seleção brasileira.