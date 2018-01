Ronaldo se defende de acusações O atacante Ronaldo deu nesta segunda-feira uma concorrida entrevista coletiva no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, depois do último treino do Real para enfrentar a Juventus, nesta terça-feira, pela Copa dos Campeões. E negou que sua festa de casamento, dia 14 de fevereiro, em Paris, tenha prejudicado os treinamentos. "Não tenho que pedir perdão a ninguém", disse o jogador, que depois acusou alguns jornais de explorarem sua vida pessoal de maneira negativa, esquecendo-se do lado esportivo. "Sou um profissional e sou responsável pelos meus atos. Infelizmente alguns jornais deixaram o esporte de lado e passaram a explorar assuntos como se fossem publicações sentimentais." Depois do casamento, Ronaldo chegou atrasado ao treino duas vezes e ainda apareceu com uma lesão no dedão do pé esquerdo. "Não quero justificar os erros que cometi na semana passada, mas minha maneira de ser indica que devo resolver os meus problemas com a pessoa certa." O jogador, mais uma vez, justificou que tinha escolhido, primeiro, a data de 2 de janeiro para casar-se com Daniella Cicarelli. "Mas o clube preferiu que eu me casasse no dia 14 de fevereiro por entender que seria um período mais tranqüilo." No sábado, na derrota para o Atlético de Bilbao, Ronaldo ficou na reserva. Mas não encarou o banco como uma punição pelos atrasos da semana passada. "O técnico (Vanderlei Luxemburgo) me disse que iria me poupar, assim como o Raúl e o Zidane, para o jogo contra a Juventus. E eu acredito nele", disse.