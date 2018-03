Ronaldo se destaca no treino da Inter Ronaldo está há tanto tempo fora do futebol que toda vez que bate bola chama a atenção. Como ocorreu na tarde desta terça-feira em Appiano Gentile, centro de treinamento da Internazionale. O atacante brasileiro participou do coletivo dos profissionais contra os juniores, movimentou-se bem, marcou um gol e deu passe para outros três. Os médicos do clube ficaram satisfeitos com a desenvoltura do "Fenômeno", com a forma física e com a coragem com que disputou divididas. Mas continuam cautelosos nos prognósticos a respeito do retorno oficial. Ninguém quer arriscar palpites e está clara a intenção de deixar o tempo passar. Não está afastada a possibilidade de jogar um amistoso de encerramento da temporada de 2000-2001. Ronaldo recebeu alta do médico francês Gerard Saillant, que o operou duas vezes, mas ainda tem consultas marcadas na clínica de Paris. A Inter aposta na recuperação total de seu jogador mais caro e famoso, como forma de atrair um público maior para a próxima temporada. A venda de carnês - ingressos antecipados para os jogos do time em casa - esteve aquém do esperado, para o campeonato que está terminando. Com a confirmação de Ronaldo, há previsão de que fique em torno de 30 mil para 2001-2002.