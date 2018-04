Ronaldo se diz feliz com retorno aos gramados Ronaldo disse que está perto de sua melhor forma depois de fazer seu primeiro jogo competitivo em mais de seis meses na vitória por 2 x 1 do Milan sobre o Cagliari, neste sábado. O brasileiro de 31 anos perdeu o final da temporada passada por causa de um problema de ligamento e depois contundiu sua perna já na pré-temporada. O Milan atrasou o retorno do jogador e o departamento médico do time depois admitiu ter feito um diagnóstico errado da contusão. Ele acertou a trave do Cagliari em uma apresentação sólida e também sofreu um pênalti desperdiçado por Kaká. "Estou fazendo as coisas devagar, mas não estou muito longe de minha melhor forma. Eu tive duas chances e estive bem perto de marcar um gol", declarou ele à Sky Television. Ronaldo engordou nos últimos anos e o Milan declarou em agosto que seu problema era devido ao hipotireoidismo. Ele já emagreceu um pouco e quer mostrar ao Milan que pode ser tão devastador quanto era alguns anos atrás. "Vamos ver como me saio este ano e então veremos a respeito de um novo contrato", acrescentou ele. Ronaldo não pôde participar do triunfo do Milan na Liga dos Campeões na temporada passada depois de se transferir do Real Madrid em janeiro, mas espera estar relacionado entre os jogadores que enfrentarão o Benfica pelo Grupo D, na quarta-feira, partida em que o time pode se classificar para as oitavas-de-final da competição com uma vitória. O técnico Carlo Ancelotti sabia que Ronaldo estava pronto para retornar aos campos. "Ele sofreu o pênalti e acertou a trave. Ele está de acordo com o que nós esperávamos," disse. (Por Mark Meadows)