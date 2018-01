Ronaldo se machuca no treino do Real O atacante brasileiro Ronaldo terminou o intenso dia de treinos em tempo integral do Real Madrid com uma contratura no músculo adutor da perna direita. O atacante brasileiro vinha respondendo bem à intensa carga de exercícios pedida por Juan López Caro, novo técnico da equipe. Os médicos adiantaram que o atacante não treinará mais no mesmo ritmo dos demais companheiros. Despedida - O técnico Vanderlei Luxemburgo dará uma entrevista coletiva nesta quinta-feira, na sede do Real Madrid, para se despedir oficialmente da equipe. O treinador, demitido no domingo, por telefone, vai dar adeus pessoalmente aos seus antigos comandados no treino da tarde. Desde que recebeu a notícia da demissão, Luxemburgo permaneceu em silêncio junto à sua família.