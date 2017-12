Ronaldo segue fora do time da Inter Cafu e Emerson esquecem a ressaca da classificação do Brasil para a Copa do Mundo e reforçam a Roma no clássico com a Inter, neste sábado, no estádio Olímpico. Os dois brasileiros voaram direto de São Luís e foram confirmados pelo técnico Fabio Capello, na abertura da 10ª rodada do Campeonato Italiano. Os atuais campeões da Itália estão em 4º lugar, com 16 pontos, dois atrás dos time de Milão, vice-líderes com 18. Os outros oito jogos serão disputados domingo. A Inter mais uma vez não terá Ronaldo. O atacante recupera-se de novo estiramento muscular, mas pretende ir a Roma para ver o jogo e encontrar-se com seus amigos brasileiros. "Converso muito com Cafu, Emerson, Aldair", admitiu o ?Fenômeno? em entrevista à Gazzetta dello Sport. "Todos falam muito bem de Roma. Se algum dia eu saísse de Milão, acho que moraria lá."