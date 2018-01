Ronaldo sem dó do Barcelona Ronaldinho enfrentará, pela primeira vez com a camisa do Real Madrid, o Barcelona, equipe onde viveu uma das melhores fases de sua carreira. O Fenômeno esquentou o clima para o jogo (neste sábado, no Estádio Santiago Bernabeu, em Madri), dizendo que pouco importa a situação por que passa o rival, que ocupa apenas a 12ª colocação no Campeonato Espanhol e corre até o risco de rebaixamento. Para acirrar ainda mais os ânimos, disse que o Real Madrid é muito maior que o Barcelona. "Nosso time é maior historicamente que o deles, porque conquistou mais títulos. Por isso a pressão é maior aqui", provocou Ronaldinho. "É muito difícil o Barcelona cair para a Segunda Divisão, mas pode acontecer. Eu não me importaria com isso." Leia mais no Jornal da Tarde