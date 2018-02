Ronaldo sente contusão na coxa O atacante Ronaldo deixou a cidade do Porto na manhã deste domingo depois da derrota do Brasil para Portugal (1 a 2) na noite do sábado, preocupado com uma contusão. Ele seguiu para Madri, onde na segunda-feira deverá ser submetido a uma série de exames para verificar a gravidade de uma contratura muscular na coxa direita. Antes de se deslocar para o aeroporto, o atacante conversou com alguns jornalistas sobre a contusão. Disse que sentiu muitas dores na região, tanto na véspera quanto durante o jogo, e saiu ao final do primeiro tempo para que o problema não se agravasse. Ronaldo isentou a comissão técnica da Seleção de qualquer responsabilidade e garantiu que ele próprio pediu para jogar. A preocupação de Ronaldo faz sentido. O Real tem jogo importante pela Liga Espanhola no dia 5 de abril, contra o Rayo Vallecano. Já no dia 8, a equipe espanhola enfrenta o Manchester United, na partida de ida da Liga dos Campeões das Europa.