Ronaldo sente dores e pode desfalcar Real A atacante Ronaldo não treinou nesta quinta-feira com o Real Madrid e deve desfalcar o time contra o Villarreal, sábado, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. Após a vitória sobre o Valencia por 3 a 0 pelas quartas-de-final da Copa do Rei - com belo gol de Ronaldo - , o jogador reclamou dores musculares (há suspeita de contratura muscular) e pode se juntar às baixas de Helguera, suspenso, e Zinedine Zidane, machucado.