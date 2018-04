Ronaldo sente dores no joelho e preocupa Corinthians

O atacante Ronaldo sentiu dores no joelho no treino desta quinta-feira e preocupou parte do elenco do Corinthians. Depois de tentar alguns piques e fintas, o jogador demonstrou desconforto e se curvou para colocar a mão no joelho diversas vezes.

Dentinho confirmou o incômodo do companheiro de ataque, mas garantiu que Ronaldo disputará o clássico contra o São Paulo, domingo, no Morumbi. "Ele realmente está sentindo, mas não vai ser problema para o jogo. Olha lá, está até correndo para o carro", brincou o jogador.

Depois de fraturar dois dedos da mão esquerda e passar por uma lipoaspiração, Ronaldo ficou 56 dias afastado e retornou no último domingo, quando o Goiás venceu o Corinthians por 4 a 1, no Pacaembu.

Durante a carreira, o atacante já passou por três cirurgias no joelho - em 1996 fez raspagem na cartilagem, em 99 rompeu parte do tendão patelar e em 2000, em seu retorno, rompeu completamente os ligamentos.