Ronaldo sente lesão e vira dúvida para o clássico Autor do gol do Corinthians no empate com o Mirassol nesta quarta-feira, Ronaldo virou motivo de preocupação ao final da partida. Ele sentiu dores na coxa direita e deixou o gramado do Pacaembu na metade do segundo tempo. O jogador agora virou dúvida para o clássico com o Palmeiras, no domingo.