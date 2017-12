Ronaldo será titular neste domingo O atacante Ronaldo, da Internazionale, recebeu uma grande notícia neste sábado. O técnico argentino Héctor Cúper disse que o brasileiro está escalado desde o início para a partida deste domingo, contra o Lecce, em Milão. O jogo terá transmissão pelo canal PSN, a partir das 12 horas (horário de Brasília). A notícia foi divulgada no site oficial do clube italiano. A Inter tem 15 pontos, ao lado de Roma e Milan, lutando para encostar no líder Chievo, sensação do Italiano. Há duas temporadas Ronaldo não disputa o campeonato nacional da Itália, mas o seu bom desempenho nos treinamentos motivou Cúper a relacioná-lo. "Estou me sentindo muito bem. E só penso no momento de voltar a jogar desde o primeiro minuto. Ainda mais contra o Lecce, equipe que enfrentávamos quando me machuquei (em 21 de novembro de 1999, pelo Campeonato Italiano), começando o meu calvário", disse o atacante brasileiro. O jogador marcou seis gols em três partidas contra o Lecce na carreira. Ronaldo fez dois gols logo no primeiro jogo, dia 27 de setembro de 1997, na vitória fora de casa da Inter, por 5 a 1. Fez mais três no confronto de volta daquela mesma temporada, dia 15 de fevereiro 1998, nos 6 a 0 festejados pelo público em San Siro. E mais um na fatídica partida de novembro de 1999, quando a Inter também venceu por 5 a 1. Na página do clube na Internet, o técnico argentino revelou que não definiu se o jogador ficará em campo os 90 minutos. "Não sabemos se ele conseguirá resistir a uma partida inteira. Mas estamos convictos de que ele poderá agüentar pelo menos 45 minutos", avaliou Cúper. Na terça-feira passada, o treinador da Inter relacionou Ronaldo para a partida contra o Wisla Cracovia, pela Copa da Uefa, mas não o aproveitou.