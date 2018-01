Ronaldo só pensa no título espanhol O atacante do Real Madrid, Ronaldinho, viajou na noite deste sábado para Espanha disposto a esquecer os vários prêmios recebidos neste ano para se concentrar apenas na conquista do campeonato nacional. Ao embarcar no Aeroporto Internacional Tom Jobim o atleta afirmou que não vai pedir à diretoria do time uma licença para vir brincar o carnaval no Brasil e se mostrou ansioso para ser convocado para o amistoso da seleção brasileira contra a China, no início de fevereiro. ?Quero ajudar o Real a conquistar o título do campeonato espanhol. Agora é hora de esquecer as homenagens que foram muitas e boas e pensar somente em ajudar a equipe?, disse Ronaldo. ?Sou profissional, preciso pensar na minha carreira e não tenho que pedir licença para vir brincar o Carnaval, mas vamos ver o que vai acontecer. Nunca dei a entender que participaria do desfile?, afirmou o atacante, referindo-se ao fato de a Escola de Samba Tradição tê-lo escolhido como tema do samba enredo No aeroporto Ronaldo chegou acompanhado de sua mulher Milene Domingues, que embarcará somente amanhã, de sua mãe Sônia Barata, e pelo presidente da Escola de Samba Tradição, Nésio Nascimento. O artilheiro da seleção brasileira foi presenteado com uma camisa com o tema do enredo: "R é 9, o fenômeno iluminado". Sobre as férias no Brasil, Ronaldo disse ter sido muito bom ter relaxado e passado uma semana com a família. Durante este período Ronaldo passeou com os amigos de Bento Ribeiro, onde nasceu. Jogou uma partida no Maracanã e conheceu detalhes da homenagem que receberá da escola de samba. Ronaldo se apresenta amanhã à noite ao Real Madrid e no dia 2 de janeiro participa do primeiro jogo.